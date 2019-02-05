Бен Арфа намерен отсудить у «ПСЖ» 7-8 миллионов евро

Футбол 05 февраля 2019 11:09 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Француз выступал за парижан в 2016-2018 годах.

Полузащитник «Ренна» Хатем Бен Арфа намерен подать в суд на свой бывший клуб – «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal.com.

По мнению 31-летнего француза, «ПСЖ» не имел права переводить его в резервный состав. В трудовом суде Бен Арфа рассчитывает выиграть процесс и получить от парижан компенсацию в размере семи-восьми миллионов евро.

Напомним, в июле 2016 года Бен Арфа подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт. За два сезона в клубе он провел 32 матча, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач. При этом в сезоне 2017/2018 он не сыграл за команду ни разу.

Минувшим летом на правах свободного агента Бен Арфа подписал контракт с «Ренном».