Александр Кокорин: Моя реакция на оскорбления была чрезмерной, урок я полностью усвоил

Футбол 05 февраля 2019 11:47 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Форвард «Зенита» арестован до 8 февраля.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, арестованный до 8 февраля по делу о хулиганстве, написал письмо, в котором извинился перед болельщиками, партнерами и тренерским штабом команды.

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша», – говорится в письме, текст которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года. Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста до 8 апреля назначено на 6 февраля.