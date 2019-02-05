«Ливерпуль» предложил «Наполи» 70 миллионов за Инсинье

Футбол 05 февраля 2019 12:50 Источник: La Repubblica Автор: Липкин Антон

Итальянцы хотят в два раза больше.

«Ливерпуль» сделал «Наполи» предложение о переходе полузащитника Лоренцо Инсинье, сообщает La Repubblica.

«Красные» готовы заплатить за 27-летнего итальянца 70 миллионов евро. Посредником в сделке может стать агент Мино Райола. Именно через него «Ливерпуль» сообщил итальянцам о своем интересе. При этом президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен даже рассматривать это предложение. По его мнению, Инсинье стоит 150 миллионов евро.

Воспитанник «Наполи» дебютировал в первой команде в 2010 году. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 27 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.