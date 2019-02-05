Александр Шикунов: Кокорина и Мамаева пора простить. Они же никого не убили

Футбол 05 февраля 2019 13:14 Источник: «RT на русском» Автор: Гичунцев Артур

Оба игрока арестованы за избиение двух человек.

Бывший президент "Ростова" Александр Шикунов объяснил, почему форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев должны выйти на свободу.

"Мне по-футбольному обидно, что Александр и Павел так долго находятся в СИЗО. Происходило много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы всё это закончилось как можно скорее, и ребята вернулись на поле. Они люди небедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба всё хорошо поняли и осознали

Мы же не совсем звери. Сначала все, конечно, отреагировали жёстко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин и Мамаев попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. На мой взгляд, Кокорина и Мамаева пора простить. Ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.