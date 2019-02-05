Анри Хагуш: Дзюба как в «Зенит» перешел – все, стал не тот Дзюба - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 13:36Источник: Team RussiaАвтор: Гичунцев Артур

Анри Хагуш: Дзюба как в «Зенит» перешел – все, стал не тот Дзюба

Форвард сборной России выступал за туляков на правах аренды.

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш оценил игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в 2018 году.

"Лучший игрок? В 2018-м я бы назвал Дзюбу. Именно тогда, когда он играл в Туле. Как в «Зенит» перешел – все, стал не тот Дзюба. Когда провожали его из Тулы, ничего особенного ему не желали – просто удачи в сборной.

Артем пришел к нам, когда у него был непростой период в жизни, и реально доказал, что он хороший футболист. Сначала в Туле, а потом уже в сборной", – цитирует Хагуша сайта Team Russia.

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