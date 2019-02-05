Роналду пытается уговорить Хамеса перейти в «Ювентус»

Футбол 05 февраля 2019 15:27 Источник: Marca

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пытается уговорить атакующего полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса перебраться в итальянский клуб.

По информации Marca, Роналду уже созванивался с 27-летним колумбийским полузащитником, у которого подходит к концу двухлетний срок аренды в «Баварии».

Как отмечает издание, Хамес уже дал понять руководству немецкого клуба, что не хочет в дальнейшем выступление за мюнхенскую команду и намерен вернуться в «Реал», однако после личной просьбы Роналду может согласится и на переход в «Ювентус».

Колумбиец перешел в «Баварию» в июле 2017 года из «Реала» на правах аренды, срок которой заканчивается в июне 2019 года. За это время он провел 53 матча в составе немецкой команды, записав на свой счет 11 голов и 16 результативных передач.

Добавим, что действующий контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до июня 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера футболиста 65 миллионов евро.