Дуглас Коста выбыл на десять дней

Футбол 05 февраля 2019 16:18 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Бразилец травмировал заднюю поверхность бедра.

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста пропустит от семи до десяти дней из-за травмы, сообщает Football Italia.

В субботу 28-летний бразилец получил повреждение задней поверхности бедра в матче 22-го тура серии A с «Пармой» (3:3) на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Дуглас Коста вышел в стартовом составе лидеров чемпионата Италии и был заменен в перерыве на Федерико Бернардески, который в свою очередь также не доиграл до финального свистка из-за ушиба ребер.

Ожидается, что Дуглас Коста не поможет команде в матчах с «Сассуоло» (10 февраля) и «Фрозиноне» (15 февраля).

Таким образом, полузащитник может успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 20 февраля в Мадриде.

В нынешнем сезоне на счету Дугласа Косты один гол и две результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.