Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Марибором»

Футбол 05 февраля 2019 16:24 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Команды сыграют в Белеке.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом команды на контрольный матч с «Марибором» в Белеке.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Глушаков (к), Гулиев, Мельгарехо, Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Комбаров, Боккетти, Миронов, Маслов, Фернандо, Зобнин, Ташаев, Ломовицкий, Мелкадзе.

Напомним, матч «Спартак» – «Марибор» пройдет на тренировочном поле комплекса Maxx Royal Belek. Начало – 17:00 (мск).

Матч с «Марибором» станет первым для красно-белых на сборе в Турции. Ранее команда победила «Локомотив» из Ташкента (5:2) в ОАЭ, а также «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0) в Катаре.