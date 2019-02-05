Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Марибором»

Команды сыграют в Белеке.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом команды на контрольный матч с «Марибором» в Белеке.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Глушаков (к), Гулиев, Мельгарехо, Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Селихов, Комбаров, Боккетти, Миронов, Маслов, Фернандо, Зобнин, Ташаев, Ломовицкий, Мелкадзе.
📋 Наш состав на матч #СпартакМарибор— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 5, 2019
🕔 17:00 (мск)
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение #Спартак
📺 @MatchTV, @matchpremier #Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/ELmJovKRJC
Напомним, матч «Спартак» – «Марибор» пройдет на тренировочном поле комплекса Maxx Royal Belek. Начало – 17:00 (мск).
Матч с «Марибором» станет первым для красно-белых на сборе в Турции. Ранее команда победила «Локомотив» из Ташкента (5:2) в ОАЭ, а также «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0) в Катаре.