Леон Горецка: Мы должны оставить матч с «Байером» в прошлом

Футбол 05 февраля 2019 17:04 Источник: ФК «Бавария»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Германии против «Герты».

- Мы должны оставить матч с «Байером» в прошлом и смотреть только вперед. Мы детально разобрали этот матч.

Мне нравится испытывать давление. Это одна из причин, по которой я решил перейти в «Баварию». При таких обстоятельствах ты становишься лучше, если подходишь с правильным настроем. Именно такой матч нам предстоит в среду.

Конечно, я очень рад, когда мне своими голами удается помочь команде. Я хотел бы продолжить в том же духе, - приводит слова хавбека пресс-служба команды.

Добавим, что кубковая встреча состоится 6 февраля в Берлине и начнется в 22:45 по московскому времени.