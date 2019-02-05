Адвокат: Глушаков хотел выплачивать 300 тысяч рублей алиментов, но суд обязал – треть заработка - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 18:14Источник: Sport24.ru

Адвокат: Глушаков хотел выплачивать 300 тысяч рублей алиментов, но суд обязал – треть заработка

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин – о решении Никулинского районного суда г. Москвы взыскать алименты с полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

– Суд вынес решение о взыскании алиментов. Могу себе представить, насколько недоволен Глушаков! Суд удовлетворил наше исковое заявление.

Ежемесячно он должен будет перечислять треть от всех своих заработков на содержание детей плюс 100 тысяч на жену ежемесячно до достижения детьми трех лет.

Глушаков же предлагал вариант в 300 тысяч рублей, но мы показали его доходы, – приводит слова Жорина Sport24.ru.

Напомним, Глушаковы на данный момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.

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