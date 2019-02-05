Агент: Трансфер Акуньи зависит от «Зенита»

Футбол 05 февраля 2019 19:10 Источник: «РИА Новости»

Пабло дель Рио, представитель Маркоса Акуньи, заявил, что переход защитника «Спортинга» возможен, в случае, если «Зенит» повторит свое последнее предложение.

- Все зависит от того, возобновит ли «Зенит» переговоры со «Спортингом». Если они повторят свое последнее предложение, трансфер Акуньи может быть завершен. Сейчас все зависит от «Зенита», - передает слова дель Рио РИА «Новости».

В нынешнем сезоне Акунья провел 27 матчей за «Спортинг», в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Аргентины защитник провел 16 матчей.

Напомним, что «Зенита» предлагал «Спортингу» 16 миллионов евро за трансфер 27-летнего защитника.