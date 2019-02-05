Олег Кононов: В целом, для первой игры отработали нормально

Футбол 05 февраля 2019 20:44 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подвел итоги первого контрольного матча красно-белых в Турции против «Марибора» (1:1).

— Мы доминировали в игре: владение мячом, создание опасных моментов. Соперник, кроме первых минут активности, не показал себя из-за того, что у нас была задача гасить атаки на их половине поля, мы должны были прессинговать. Ребята это старались делать это и в средней зоне. За счет этого мы в большинстве выигрывали мячи и старались проводить быстрые атаки или же позиционные.

По структуре игры и тому, что я требовал, ребята, в принципе, справились. За исключением того, что хотелось бы, чтобы опасных моментов было больше и улучшить качество игры впереди, в первую очередь в техническом плане. Много атак срывалось из-за того что перед штрафной мы теряли мячи. В целом, для первой игры отработали нормально. Мы увеличили нагрузки — теперь двухразовые тренировки, план у нас стабилен.

— Вы говорили, что оставите двух или трех молодых игроков, а остальные 7 февраля уедут.

— Мы еще посмотрим, кого мы оставим. В среду будут матчи. Специальную группу игроков, как молодых, так и из тех, которые в этот раз играли, они также получат нагрузку, будут играть. В среду мы уже определим, кто останется с нами на этом сборе и будет на четвертом. Но сразу могу сказать, те игроки, кто вызывается в сборную U-19, они будут все-таки отданы в «Спартак-2», но остаются на Кипре и будут готовиться. Кроме Игнатова. Игнатов остается с нами, - передает слов Кононова «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем контрольном матче «Спартак» 6 февраля сыграет против «Актобе».