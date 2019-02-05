Миодраг Божович: Шишкин, Самедов и Джано – опытные игроки, свою задачу выполнят

Футбол 05 февраля 2019 21:23 Источник: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – о новичках команды.

– Команда этой зимой существенно обновилась. Насколько вы довольны тем, как новички влились в «Крылья Советов»?

– Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Джано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу.

– Шишкин, Самедов и Джано в «Крыльях» будут выполнять те же роли, что у них были при вашем руководстве в других командах? И насколько эти игроки поменялись с тех пор, как вы с ними работали?

– Поменялись? Стали старше (улыбается). А так они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».