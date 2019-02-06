Гаджи Гаджиев: Видно, что программа подготовки «Зенита» акцентирована на старт в ЛЕ

Футбол 06 февраля 2019 01:53 Источник: «Евро-футбол.ру»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев – о контрольном матче «Зенита» с люксембургским «Дюделанжем» (0:0) на сборе в Испании.

– Как вам контрольная игра «Зенита» с «Дюделанжем»? Питерцы наносили мало ударов по воротам соперника. Это беспокоит?

– Это должно беспокоить тренерский штаб команды, прежде всего. Видно, что программа подготовки, которую выбрал Сергей Семак, акцентирована на старт «Зенита» в еврокубках в феврале.

Все эти товарищеские матчи служат средством подготовки, а не целью. Естественно, что каждый из нас хотел бы видеть превосходство российского клуба в игре с соперником, уступающим в квалификации, но мы не должны переоценивать значение результатов этих встреч.

– Насколько «Зенит» готов к сезону, как считаете?

– Пока он только готовится. У клуба пока еще есть небольшой резерв времени. Думаю, ребята станут подвижнее, легче, быстрее и будут лучше друг друга понимать, – приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.ру».