Виктор Леоненко: Ракицкий может затеряться в «Зените» чисто по футбольным причинам

Футбол 06 февраля 2019 10:14 Источник: «Собеседник» Автор: Гичунцев Артур

Защитник сборной Украины перебрался в РПЛ из донецкого "Шахтера". Через несколько дней на сайте Федерации футбола страны он был удален из списка игроков национальной команды.

Известный украинский комментатор, а также бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко, высказался о положении Ярослава Ракицкого после перехода в "Зенит".

"Самое печальное, что Ракицкий может затеряться в «Зените» и чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в «Шахтере» линия защиты слабее.

К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться. У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. Хотя я знаю, что у него квартира в Москве и играл он в том же московском «Динамо» у Газзаева. Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере, с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится", – цитирует Леоненко "Собеседник".