Виктор Леоненко: Ракицкий может затеряться в «Зените» чисто по футбольным причинам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 10:14Источник: «Собеседник»Автор: Гичунцев Артур

Виктор Леоненко: Ракицкий может затеряться в «Зените» чисто по футбольным причинам

Защитник сборной Украины перебрался в РПЛ из донецкого "Шахтера". Через несколько дней на сайте Федерации футбола страны он был удален из списка игроков национальной команды.

Известный украинский комментатор, а также бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко, высказался о положении Ярослава Ракицкого после перехода в "Зенит".

"Самое печальное, что Ракицкий может затеряться в «Зените» и чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в «Шахтере» линия защиты слабее.

К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться. У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. Хотя я знаю, что у него квартира в Москве и играл он в том же московском «Динамо» у Газзаева. Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере, с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится", – цитирует Леоненко "Собеседник".

#Футбол-Россия#рпл#упл#фк шахтер#фк зенит#ракицкий ярослав#леоненко виктор
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта