Новичок «Енисея» подозревается в изнасиловании

Об этом сообщает Nettavisen.no.
Хавбек "Енисея" Бабакар Сарр вызван в суд Норвегии по обвинению в изнасиловании.
Согласно источнику, инцидент произошел в ноябре 2018 года в одном из отелей Осло. Отмечается, что вместе с игроком в номере гостиницы находился еще один футболист и две женщины.
При этом сообщается, что хавбек красноярского клуба был арестован 26 ноября в норвежском городе Молде, где полицейские допрашивали его несколько часов.
В августе прошлого года Сарр, являвшийся футболистом "Молде", был оправдан по другому делу об изнасиловании, однако суд обязал его выплатить женщине 150 тысяч крон в качестве компенсации.
Напомним, игрок расторг контракт с "Молде", а во вторник "Енисей" объявил о переходе 27-летнего футболиста.