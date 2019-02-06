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Футбол06 февраля 2019 11:41Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Новичок «Енисея» подозревается в изнасиловании

Об этом сообщает Nettavisen.no.

Хавбек "Енисея" Бабакар Сарр вызван в суд Норвегии по обвинению в изнасиловании.

Согласно источнику, инцидент произошел в ноябре 2018 года в одном из отелей Осло. Отмечается, что вместе с игроком в номере гостиницы находился еще один футболист и две женщины.

При этом сообщается, что хавбек красноярского клуба был арестован 26 ноября в норвежском городе Молде, где полицейские допрашивали его несколько часов.

В августе прошлого года Сарр, являвшийся футболистом "Молде", был оправдан по другому делу об изнасиловании, однако суд обязал его выплатить женщине 150 тысяч крон в качестве компенсации.

Напомним, игрок расторг контракт с "Молде", а во вторник "Енисей" объявил о переходе 27-летнего футболиста.

#Футбол-Россия#рпл#фк енисей#сарр бабакар
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