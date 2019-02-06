Питер Одемвингие: В жизнь Кокорина пришли соблазны, но нужно не переходить границы - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 12:42Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Питер Одемвингие: В жизнь Кокорина пришли соблазны, но нужно не переходить границы

Экс-футболист «Локомотива» Питер Одемвингие прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Закон должен быть один для всех, но я по своему опыту в жизни всегда думаю, что есть исключения и можно смягчить этот момент. Мамаев — очень хороший игрок. А про Кокорина я раньше говорил, что он — одна из главных надежд сборной России на чемпионате мира, но помешала травма. Встречал его пару раз в «Локомотиве» совсем маленьким: улыбчивый парень, показался скромным. Обычно талантливые люди уверены в своем будущем, но он не выпендривался. Потом в его жизнь пришли соблазны. Не знаю, каким человеком он стал.

В жизни спортсмена много соблазнов, но нужно держать себя в руках, не переходить границы. Надеюсь, их история закончится хорошо, станет уроком для всех. Идеальный вариант — снова увидеть их на поле: пусть покажут людям, что они раскаялись, занимаются благотворительностью, с детьми. Им надо отдать много хорошего в российское общество. Обидно за них, очень жалко», - приводит слова Одемвингие Sport24.ru.

Сегодня, 6 февраля, состоится рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста футболистов до 8 апреля.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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