Адвокат Кокорина попросил приобщить к делу данные о залоге и состоянии здоровья футболиста

Футбол 06 февраля 2019 13:12 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 января, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов попросил приобщить к делу сведения о готовности матери внести залог за него и необходимости специального медицинского ухода за подзащитным.

«Хотим приобщить к делу копии и обозрения оригиналов документов о состоянии здоровья Кокорина. Справка из банка ВТБ о наличии на счете матери Кокорина денежных средств в размере более 10 миллионов рублей для залога. Свидетельство о нахождении квартиры в собственности Александра Кокорина. И заключение врачей: 16 марта 2018 года подзащитному была сделана операция на суставе, по которому ему требуется специальный уход, бумаги о необходимости реабилитации от врачей РФС и документы от врача ФК «Зенит» аналогичного характера», - цитирует защиту Sport24.ru.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.