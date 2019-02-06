Адвокат Мамаева пожаловался суду на ряд нарушений при расследовании

Футбол 06 февраля 2019 13:15 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

В эти минуты в суде вновь рассматривается дело Павла Мамаева, Александра Кокорина и Кирилла Кокорина.

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева, попросил приобщить к делу футболиста жалобы на нарушения при расследовании.

«Прошу приобщить к материалам дела копии постановления прокурора о нарушении при расследовании материалов уголовного дела, а также жалобы о волоките в расследовании.

Прилагаем характеристики по месту жительства и получение уведомления Соловчуком о получении материальной компенсации за причиненный ущерб», – передает слова адвоката Sport24.ru.