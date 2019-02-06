Прокурор обратился к суду с просьбой продлить арест Кокорину и Мамаеву

Футбол 06 февраля 2019 13:19 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

В эти минуты в суде вновь рассматривается дело Павла Мамаева, Александра Кокорина и Кирилла Кокорина.

Следствие выступило с обращением к суду с просьбой продлить срок ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. По заявлению следствия, продление ареста требуется, чтобы обвиняемые ознакомились с материалами дела.

"26 декабря следственные действия по делу были завершены. С 30 января с обвиняемыми начато ознакомление дела и продолжается до сих пор. Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору", – передает слова следователя Sport24.ru.

Таке с инициативой продлить арест игрокам выступила прокуратура.

"Поддерживаю продление срока содержания под стражей. Обвиняемые совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Потерпевшие ознакомлены с материалом дела. Для завершения требуется дополнительное время. Я считаю, что оно считается разумным и соответствующим необходимым процессуальным действиям. Прошу суд удовлетворить ходатайство", – заявил прокурор.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.