Адвокат Мамаева: Предлагаем изменить арест на залог в 6 миллионов рублей

Футбол 06 февраля 2019 13:47 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Адвокат Игорь Бушманов выступил против ареста своего подзащитного Павла Мамаева, предложив выпустить его под залог в 6 млн рублей.

«Это уже третье ходатайство. Я его не поддерживаю, доводы не обоснованы. Это злоупотребление следствием своими процессуальными правами. Доводы данного ходатайства повторяют предыдущие. Следователь указывает на необходимость завершения неких процедур. Полагаю, к этому надо отнестись критически, и принять неоднократные факты волокиты при расследовании и неэффективной организации ознакомления сторон с материалами делами.

Дальнейшая изоляция не нужна, учитывая, что следствие запрашивает продление на максимальный срок, а дело не представляет из себя сложного расследования. Заместитель прокурора Москвы уже вносил истребование о нарушениях из-за несвоевременности осуществления действий.

Продление срока до 8 февраля было произведено с нарушением процессуального закона. Только обвинение было перепредъявлено трижды из-за процессуальных ошибок. Последующее продление также не может быть расценено соответствующим законом.

Все процедуры мы могли завершить еще в прошлом году или в начале этого. 35 дней следствие не предъявляло материалы для ознакомления! И вразумительных доводов мы не услышали. Необходимость дальнейшего производства по делу из-за того, что Мамаев обвиняется в совершении тяжкого преступления, доказательства которого сомнительные, отсутствует. Мы будем настаивать на смягчении меры пресечения под стражей. Мамаев намерен продолжить профессиональную деятельность и хочет воссоединиться с семьей, учитывая что один из его детей тяжело переносит разлуку — заключения о состоянии ребенка были переданы суду. Мамаев — публичная персона. Повышенное внимание будет дополнительной гарантией выполнения всех процессуальных процедур с его стороны.

Предлагаем изменить меру на залог в 6 миллионов, как и ранее», - цитирует Бушманова Sport24.ru.