Роман Зобнин: Я наконец-то стал чувствовать себя футболистом

Футбол 06 февраля 2019 15:10 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал товарищеский матч с «Марибором» (1:1), а также рассказал о своем состоянии.

«Я наконец-то стал чувствовать себя футболистом. Все травмы отступили, ничего не беспокоит, и я вновь могу наслаждаться футболом. Конечно, ощущаю конкуренцию. Это хорошо, потому что в конкуренции футболист растет, а мне нужен рост.

В товарищеских матчах мы готовимся к мартовским играм, поэтому нужно выходить и выкладываться по полной. Чем отличался этот матч от игр в Катаре? «Марибор» играл более агрессивно, чем те команды, с кем мы встречались в Дохе. Если они играл жестко, то и мы действовали агрессивно. Думаю, у нас это получилось. «Марибор» — типичная силовая европейская команда. Сами не играли, и нам не давали. Хороший спарринг, у нас что-то получалось, что-то — нет. Мы контролировали игру, но мало создавали моментов в атаке», -сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.

В конце ноября Зобнин перенес операцию на мениске левого колена.