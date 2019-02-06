Станислав Манолев: Из-за сына президента Ротенберга я не заиграл в «Динамо»

Футбол 06 февраля 2019 15:33 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Станислав Манолев принадлежал московскому «Динамо» с июня 2014 года по февраль 2015.

33-летний болгарин объяснил, почему не смог заиграть в «Динамо».

«Потому что летом изменили лимит на легионеров — всего 10 в заявке. На мою позицию правого защитника в «Динамо» претендовали еще Алексей Козлов и Борис Ротенберг. У первого — русский паспорт, а у второго нет, зато он сын президента.

Нет, он хороший пацан, я никого не оцениваю. Но из-за него я и не заиграл в «Динамо». Прошло полгода, и мне посоветовали уезжать из команды, потому что в составе было много хороших легионеров: Джуджак, Кураньи, Вальбуэна, Ванкер», - цитирует Манолева Sport24.ru.