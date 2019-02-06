Михаил Боярский: Кокорину и Мамаеву продлили арест? Лучше весной выходить, чем в такую погоду

Футбол 06 февраля 2019 16:00 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля.

Известный артист Михаил Боярский прокомментировал решение о продлении ареста футболистам.

«Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже все равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразиться по весне, если выйдет», - цитирует Боярского Sport24.ru.

Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.