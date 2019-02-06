Михаил Боярский: Кокорину и Мамаеву продлили арест? Лучше весной выходить, чем в такую погоду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 16:00Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Михаил Боярский: Кокорину и Мамаеву продлили арест? Лучше весной выходить, чем в такую погоду

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля.

Известный артист Михаил Боярский прокомментировал решение о продлении ареста футболистам.

«Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже все равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразиться по весне, если выйдет», - цитирует Боярского Sport24.ru.

Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

#боярских михаил#кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта