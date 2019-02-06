Вячеслав Колосков: Кокорина и Мамаева могли бы оставить под домашним арестом

Футбол 06 февраля 2019 16:35 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Это не мое дело - оценивать решение суда. Всякие мои комментарии неуместны, потому что я в самом начале сказал, что они не заслуживают ареста. Потому что это такой случай, который не попадает под такую суровую меру наказания. Их вполне могли бы оставить под домашним арестом, или под подпиской о невыезде. Это было мое мнение и оно не изменилось.

Эдуард Стрельцов отсидел пять лет, вышел и стал лучшим футболистом, он играл за сборную СССР. Все зависит от таланта футболиста, его упорства и всего остального. Мы еще не знаем, сколько им дадут и дадут ли вообще. Но свое мнение я высказал», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.