Дубль Глушенкова помог «Спартаку» сыграть вничью с «Актобе»

Футбол 06 февраля 2019 18:58 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Спартака» не смогли переиграть «Актобе» в контрольном матче, который прошел в рамках тренировочного сбора российской команды.

Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 2:2. В составе московского клуба дублем отметился Максим Глушенков. У казахской команды два мяча на свой счет записал Патрик Малецки.

Добавим, что следующий контрольный матч «Спартак» проведет 9 февраля против «Слована».

Товарищеский матч

«Спартак» – «Актобе» – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Глушенков (17), 1:1 – Малецки (26), 1:2 – Малецки (33), 2:2 - Глушенков (37).

«Спартак»: Шитов, Боккетти, Комабров, Миронов, Маслов, Гулиев, Глушенков, Игнатов, Зобнин (к), Мелкадзе, Роша.

Запасные: Поплевченков, Айртон, Гапонов, Кутепов, Мельгарехо, Глушаков, Умяров, Лововицкий, Ташаев, Прошляков, Полубояринов.