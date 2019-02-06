«Крылья Советов» сыграли вничью с «Партизаном» в контрольном матче - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 19:16Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Партизаном» в контрольном матче

«Крылья Советов» готовятся ко второй части сезона в Белеке (Турция).

Самарская команда встретилась в контрольном матче с «Партизаном». Игра закончилась вничью – 0:0.

Отметим, что новички команды Александр Самедов и Джано Ананидзе появились на поле с первых минут и были заменены в концовке встречи.

Белек, Турция
Товарищеский матч

«Крылья Советов» — «Партизан» 0:0

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов, Тимофеев, Шишкин, Самедов (Зиньковский, 81'), Канунников, Жано (Вучичевич, 75'), Шейдаев (Киселев, 75').

Запасные: Овсянников, Тигиев, Бурлак, Яковлев.

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