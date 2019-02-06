ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в контрольном матче

Футбол 06 февраля 2019 20:42 Источник: «Советский спорт»

Футболисты ЦСКА одержали победу над «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора российский команды, со счетом 3:0.

В составе московского клуба голами отметились Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон и Георгий Щенников.

Добавим, что в следующем контрольном матче ЦСКА 7 февраля сыграет против «Согндала».

Товарищеские матчи

ЦСКА – «Одд» – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзагоев (7), 2:0 – Сигурдссон (61), 3:0 – Щенников (75).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Щенников, Набабкин, Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Влашич (Нисимура, 80), Дзагоев, Сигурдссон (Чалов, 62), Эрнандес.