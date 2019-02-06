Олег Кононов: Глушенков хорошо проводит сборы, вписывается в команду

Футбол 06 февраля 2019 21:49 Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал итоги контрольного матча с «Актобе» (2:2) в рамках турецкого сбора.

— Вы уже определились, кто из молодых отправится с этого сбора в расположение «Спартака-2»?

— Определенный круг вырисовывается, но с учетом сегодняшней игры в список вносятся коррективы. В частности, нужно подумать, кто заменит Мельгарехо, который, судя по всему, получил повреждение и пропустит несколько дней.

А вообще, мне симпатичны все молодые ребята. И очень хочется, чтобы развивались они именно в «Спартаке». Были преданы клубу, не дергались и не стремились куда-то уехать. Нужно раскрываться здесь. А мы, тренеры, будем помогать.

— Автор дубля Глушенков останется с первой командой?

— Да, и не потому, что именно сегодня забил. Он хорошо проводит сборы, вписывается в команду. Надеемся на его дальнейший прогресс, - приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

Отметим, что в матче с «Актобе» 19-летний полузащитник красно-белых Максим Глушенков оформил дубль.

Добавим, что следующий контрольный матч «Спартак» проведет 9 февраля против «Слована».