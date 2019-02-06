«ПСЖ» в дополнительное время разгромил «Вильфранш» в матче Кубка Франции

Футбол 06 февраля 2019 22:59 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «ПСЖ» в гостях в дополнительное время одержали победу над «Вильфранш-Божоле» в матче 1/8 финала Кубка Франции со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Юлиан Дракслер (102-я минута), Мусса Диаби (113) и Эдинсон Кавани (119).

Соперник «парижан» по ¼ финала Кубка Франции станет известен позднее.

Добавим, что в параллельном матче «Витре» обыграл «Лион Дюшер» со счетом 3:2.

Кубок Франции

1/8 финала

«Вильфранш» – «ПСЖ» - 0:2 (0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 102 Дракслер, 0:2 – 113 Диаби.

«ПСЖ»: Ареоля, Керер, Маркиньос, Бернат (Нсоки, 117), Менье, Паредес, Нкунку (Дагба, 91), Шупо-Мотинг (Кавани, 79), Дракслер, Диаби, Ди Мария (Мбаппе, 62).