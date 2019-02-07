Главный тренер «Актобе»: Матч со «Спартаком» - очень хорошая школа для нас

Футбол 07 февраля 2019 00:13 Источник: ФК «Актобе»

Главный тренер «Актобе» Александр Седнев подвел итоги контрольного матча со «Спартаком» (2:2).

- Для нас это очень хорошая школа. Мне бы очень хотелось, чтобы наши футболисты прочувствовали скоростной футбол, что называется, изнутри. Потому что соперник очень мастеровитый. Да, нам было непросто. Но мы рассматривали этот матч как один из этапов нашей подготовки.

Я бы не стал заострять внимание на результате, хотя, конечно, достаточно почетно сыграть вничью с таким соперником. В большей степени для нас каждый матч – пища для размышления: куда мы движемся и что нам нужно сделать в дальнейшем.

Мне очень понравилось отношение наших футболистов к матчу. На мой взгляд, в нашей игре не было трусливости, если так можно сказать, в матче против такого соперника. Но в то же время, считаю, можно было играть еще смелее. Самый большой плюс, на мой взгляд, это то, что мы абсолютно адекватно реагировали на то, что происходило на поле – и по счету, и по оценке своих возможностей относительно соперника, - приводит слова Седнева официальный сайт «Актобе».