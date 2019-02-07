Кейлор Навас: «Реал» надеялся сыграть на ноль с «Барселоной» - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 08:21Источник: Diario SportАвтор: Сметанникова Дарья

Кейлор Навас: «Реал» надеялся сыграть на ноль с «Барселоной»

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Вратарь мадридской команды Кейлор Навас подвел итог встречи на «Камп Ноу».

«Результат разочаровывает. «Реал» открыл счет и думал, что этого будет достаточно для победы. Мы надеялись сыграть на ноль. Теперь будет сложно, потому что игра завершилась ничьей, силы команд равны. Предстоит много работы.

Я благодарен Богу за то, что вышел в стартовом составе. Нужно наслаждаться этим моментом и продолжать и дальше отдавать всего себя «Реалу», - приводит слова Наваса Diario AS.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

#навас кейлор#фк реал мадрид#фк барселона#кубок испании по футболу
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