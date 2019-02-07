Андрей Дикань: Переходя в «Зенит», Ракицкий знал, на что шел - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 10:47Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Андрей Дикань: Переходя в «Зенит», Ракицкий знал, на что шел

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«Я рад за Ярика Ракицкого. Мне понравилось его решение перебраться в «Зенит». Что касается его отзаявки из сборной Украины, Ракицкий – взрослый футболист, который сам принимает решения. Когда Ярослав уходил в «Зенит», он знал, на что шел», - цитирует Диканя «Чемпионат».

29-летний украинец подписал контракт с «Зенитом» на 1,5 года. Сразу после объявления о подписании соглашения Ракицкий был исключен из списка сборной Украины на официальном сайте команды.

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