Сергей Рыжиков: Слова адвоката о возможной инвалидности Кокорина – это не шутки и не пафос - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 11:03Источник: Sportbox.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Сергей Рыжиков: Слова адвоката о возможной инвалидности Кокорина – это не шутки и не пафос

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением насчет решения суда продлить арест полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней. Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности — это не шутки и не пафос. Дай Бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом», - цитирует Рыжикова Sportbox.ru.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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