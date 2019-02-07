Софьян Ханни: Не потерялся, когда Кононов раскрыл свою философию игры

Футбол 07 февраля 2019 12:16 Источник: Bobsoccer Автор: Гичунцев Артур

Российский специалист возглавил команду в конце 2018 года.

Хавбек московского "Спартака" Софьян Ханни доволен работой под руководством Олега Кононова.

«У меня в карьере было много тренеров, проповедовавших разную игру. Со своей стороны, всегда старался адаптироваться и соответствовать требованиям. Но тот стиль, который хочет утвердить новый тренер, думаю, мне полностью подходит.

Я воспитанник Академии «Нанта», в которой учили как раз такому футболу – с мелким пасом и несколькими вариантами развития атаки. Поэтому я не потерялся, когда Кононов раскрыл нам свою философию игры», – цитирует Ханни Bobsoccer.