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Футбол07 февраля 2019 18:37Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Прядкин рассказал, когда в чемпионате России может появиться VAR

Ранее отечественные клубы единогласно поддержали идею введения системы со следующего сезона.

Исполняющий обязанности президента РФС, а также глава РПЛ Сергей Прядкин, рассказал о планах по организации системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций по вопросам судейства Роберто Розетти накануне сказал о том, что многие страны присоединились к программе установки VAR. И одна из стран – Россия. Это действительно так. Вы знаете, что есть программа, которую мы приняли, и согласно ей мы двигаемся.

Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами – скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/2020", – цитирует Прядкина ТАСС.

#Футбол-Россия#рпл#система var#прядкин сергей
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