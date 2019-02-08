Терри заявил, что самый тяжелый момент в карьере пережил в Москве

Футбол 08 февраля 2019 07:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Накануне бывший футболист сборной Англии отвечал на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram.

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри назвал худший момент в своей карьере.

Один из болельщиков задал ему соответствующий вопрос, после чего Терри написал: «Москва. До сих пор больно».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08, который прошел на стадионе «Лужники», «Челси» встречался с «Манчестер Юнайтед».

В том поединке Терри не реализовал послематчевый пенальти при счёте 4:4, а его команда уступила сопернику.