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Футбол08 февраля 2019 07:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Терри заявил, что самый тяжелый момент в карьере пережил в Москве

Накануне бывший футболист сборной Англии отвечал на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram.

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри назвал худший момент в своей карьере.

Один из болельщиков задал ему соответствующий вопрос, после чего Терри написал: «Москва. До сих пор больно».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08, который прошел на стадионе «Лужники», «Челси» встречался с «Манчестер Юнайтед».

В том поединке Терри не реализовал послематчевый пенальти при счёте 4:4, а его команда уступила сопернику.

#апл#лига чемпионов#фк челси#фк манчестер юнайтед#терри джон
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