Агент: Надеюсь, к концу сборов Васин начнет тренироваться в общей группе

Футбол 08 февраля 2019 10:15 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Защитник ЦСКА получил разрыв крестообразных связок в феврале прошлого года.

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Виктора Васина, рассказал о том, как проходит восстановление игрока после разрыва крестообразных связок колена.

«У Виктора Васина все гораздо лучше, чем было, – приводит «Спорт день за днем» слова Минасова. – Но к сожалению, восстановление затянулось. С чем это связано? С особенностями организма, с техникой проведения операции, с реабилитацией – мне сложно судить.

Я в тесном контакте с Витей, мы разговариваем каждый день. И сейчас ситуация лучше, чем была. Надеюсь, что к концу сборов, началу чемпионата Васин начнет тренироваться в общей группе».

Напомним, 30-летний Васин получил травму 21 февраля прошлого года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».