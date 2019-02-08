Тульский «Арсенал» обыграл «Ленинградец» на сборе в Турции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 февраля 2019 15:05Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал» обыграл «Ленинградец» на сборе в Турции

Тульский «Арсенал» проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

«Арсенал» в контрольном матче против клуба ПФЛ «Ленинградец» одержал победу с минимальным счетом – 1:0.

Единственный гол на 26-й минуте с пенальти забил Ярослав Ивакин.

Белек, Турция
Контрольный матч

«Арсенал» (Тула) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 1:0

Гол: Ивакин, 26 - с пенальти.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Хагуш (Иванов, 62), Денисов, Володько, Крикуненко, Макаров, Ивакин, Хлусевич (Максименко, 62), Николаев, Аджоев, Лесовой.

#фк арсенал тула#фк ленинградец#товарищеские матчи#Футбол-Россия#рпл#второй дивизион (пфл)
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта