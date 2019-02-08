Тульский «Арсенал» обыграл «Ленинградец» на сборе в Турции

Тульский «Арсенал» проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.
«Арсенал» в контрольном матче против клуба ПФЛ «Ленинградец» одержал победу с минимальным счетом – 1:0.
Единственный гол на 26-й минуте с пенальти забил Ярослав Ивакин.
Белек, Турция
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 1:0
Гол: Ивакин, 26 - с пенальти.
«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Хагуш (Иванов, 62), Денисов, Володько, Крикуненко, Макаров, Ивакин, Хлусевич (Максименко, 62), Николаев, Аджоев, Лесовой.