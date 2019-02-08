Геннадий Костылев: Жамалетдинов немного переоценивает себя

Футбол 08 февраля 2019 15:43 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов в интервью польскому изданию рассказал о плохом отношении к нему со стороны экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал слова бывшего форварда армейского клуба.

«Я не знаком с Жамалетдиновым, поэтому трудно что-то сказать. Я думаю, зря он вынес все это в прессу. Он все воспринимал субъективно, не как вражду, а просто негативно. Но думаю, нельзя было так говорить.

Знаете, люди бывают легко ранимыми, обидчивыми, таят обиду. Может, с ним грубо поговорили, или Тимур почувствовал к себе негативное отношение. Отсюда все и пошло. Он скрывал это в себе, а потом накипело, настроение было, и он все это выложил. Конечно, это не дело.

Это был не умный ход. Но я думаю, он просто под настроение это сказал. Подловили его, вот он и наляпал. А задумываясь о дальнейшей карьере, скажет потом: зачем я это наговорил? Ведь если придется возвращаться в ЦСКА, то из-за этого интервью могут начать плохо относиться. Он не думал об этом, когда давал интервью.

Но раз у него в ЦСКА все плохо, и кто-то в чем-то виноват, не так к нему относились, надо подумать, почему к другим относились лучше. Другие молодые ребята почему-то остались в ЦСКА. И играют. Поэтому считаю, что Жамалетдинов сам не прав. Ему надо критически к себе относиться, а него говорить, что люди к нему плохо относятся. Это несерьезно», - цитирует Костылева «Евро-футбол».