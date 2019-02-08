«ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Челси» Канте

Футбол 08 февраля 2019 17:07 Источник: Le10sport.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте летом может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает Le10sport.com, «ПСЖ» желает усилить опорную зону и вернулся к кандидатуре Канте. Парижский клуб планирует сделать «Челси» предложение о трансфере хавбека после окончания нынешнего сезона.

Отмечается, что поспособствовать трансферу 27-летнего футболиста могут его напряженные отношения с главным тренером лондонского клуба Маурицио Сарри.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.