«Зенит» - «Сарпсборг»: Ракицкий и Барриос выйдут на поле с первых минут - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 17:11Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» - «Сарпсборг»: Ракицкий и Барриос выйдут на поле с первых минут

«Зенит» опубликовал состав на товарищеский матч против «Сарпсборга», который пройдет в рамках сбора перед второй частью сезона.

В стартовом составе петербургской команды выйдут новички Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин, Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Ригони, Воробьев, Заболотный.

Матч «Зенит» - «Сарпсборг» пройдет в 18:00 мск.

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