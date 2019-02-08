Футбол 08 февраля 2019 17:11 Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» - «Сарпсборг»: Ракицкий и Барриос выйдут на поле с первых минут

«Зенит» опубликовал состав на товарищеский матч против «Сарпсборга», который пройдет в рамках сбора перед второй частью сезона.