«Зенит» - «Сарпсборг»: Ракицкий и Барриос выйдут на поле с первых минут

«Зенит» опубликовал состав на товарищеский матч против «Сарпсборга», который пройдет в рамках сбора перед второй частью сезона.
В стартовом составе петербургской команды выйдут новички Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин, Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Ригони, Воробьев, Заболотный.
Матч «Зенит» - «Сарпсборг» пройдет в 18:00 мск.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСарпсборг! pic.twitter.com/l8Lf4eDsNE— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 февраля 2019 г.