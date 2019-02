Рэшфорда признали лучшим игроком АПЛ в январе (фото)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком АПЛ по итогам января.

На счету 21-летнего форварда в прошлом месяце три гола в четырех матчах лиги.

Помимо Рэшфорда на приз претендовали голкипер Том Хитон («Бернли»), защитник Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Джошуа Кинг («Борнмут») и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»), а также нападающий Александр Ляказетт («Арсенал»).

Presenting the @PremierLeague Player of the Month for January: @MarcusRashford! 🏆 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/3iyZp8Ulz1