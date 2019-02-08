Нападающий «Уфы» Абдулавов расторг контракт с клубом (фото)

«Уфа» сообщила, что расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим Исламнуром Абдулавовым.
24-летний футболист первую часть сезона провел в аренде в «Роторе». В 21 матче ФНЛ Абдулавов забил три мяча.
Ранее форвард выступал за «Анжи», откуда летом 2016 года перешел в «Уфу».
«Уфа» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 17 туров.
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с нападающим Исламнуром Абдулавовым 🤝— ФК УФА (@UfaFc) 8 февраля 2019 г.
ФК «Уфа» благодарит Исламнура за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в футбольном клубе «Томь»! pic.twitter.com/D67qADCBCS