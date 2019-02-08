Нападающий «Уфы» Абдулавов расторг контракт с клубом (фото) - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 17:25Источник: ФК «Уфа»Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Уфы» Абдулавов расторг контракт с клубом (фото)

«Уфа» сообщила, что расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим Исламнуром Абдулавовым.

24-летний футболист первую часть сезона провел в аренде в «Роторе». В 21 матче ФНЛ Абдулавов забил три мяча.

Ранее форвард выступал за «Анжи», откуда летом 2016 года перешел в «Уфу».

«Уфа» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 17 туров.

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