Нападающий «Уфы» Абдулавов расторг контракт с клубом (фото)

Футбол 08 февраля 2019 17:25 Источник: ФК «Уфа» Автор: Сметанникова Дарья

«Уфа» сообщила, что расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим Исламнуром Абдулавовым.

24-летний футболист первую часть сезона провел в аренде в «Роторе». В 21 матче ФНЛ Абдулавов забил три мяча.

Ранее форвард выступал за «Анжи», откуда летом 2016 года перешел в «Уфу».

«Уфа» после первой части сезона российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 17 туров.