«Рига» обыграла «Чертаново» в матче Кубка ФНЛ

Футбол 08 февраля 2019 18:20 Источник: «Советский спорт»

В матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ латвийская «Рига» обыграла московский «Чертаново» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Антон Куракин (23), Владислав Федоров (66) и Филипп Иванов (82), а в составе российской команды единственный мяч забил Александр Солдатенков (90+1), реализовавший пенальти.

«Рига» с тремя очками возглавила группу В, а «Чертаново» расположился на четвертой строчке.

В следующем матче турнира рижане 11 февраля сыграют с «Шинником», а подопечные Ивана Осинькина в тот же день встретятся с «Тюменью».