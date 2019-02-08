«Рига» обыграла «Чертаново» в матче Кубка ФНЛ - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 18:20Источник: «Советский спорт»

«Рига» обыграла «Чертаново» в матче Кубка ФНЛ

В матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ латвийская «Рига» обыграла московский «Чертаново» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Антон Куракин (23), Владислав Федоров (66) и Филипп Иванов (82), а в составе российской команды единственный мяч забил Александр Солдатенков (90+1), реализовавший пенальти.

«Рига» с тремя очками возглавила группу В, а «Чертаново» расположился на четвертой строчке.

В следующем матче турнира рижане 11 февраля сыграют с «Шинником», а подопечные Ивана Осинькина в тот же день встретятся с «Тюменью».

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