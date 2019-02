Церемония FIFA Football Award-2019 пройдет в Милане 23 сентября

Церемония вручения ежегодных наград Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет 23 сентября в Милане, сообщается пресс-служба организации.

«Всемирно известный оперный театр «Ла Скала» станет местом встречи лучших футболистов мира. Легенды со всего мира соберутся в Милане, чтобы провести это престижное событие», – говорится на официальном сайте ФИФА.

🗓️ Get your calendars out!



Official: #TheBest FIFA Football Awards 2019 will be held in Milan, Italy 🇮🇹 for the first time on 23 September 2019.



More details

👉 https://t.co/xcUSCkgjC7 pic.twitter.com/er7dAShzzH