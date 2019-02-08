Хосеп Гвардиола: «Реал» думает, что успехи трех последних лет дают им право считать себя лучшими

Футбол 08 февраля 2019 19:42 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не включил «Реал» в список трех самых лучших клубов мира.

Позже наставник мадридского клуба Сантьяго Солари заявил, что список Гвардиолы («Барселона», «Бавария» и «Ювентус») был специально составлен без «Реала», чтобы вызвать реакцию любителей «сливочных».

«Болельщики «Реала» сейчас недовольны мной, мне надо быть поосторожней в своих высказываниях. Они думают, что успехи трех последних лет дают им право считать себя лучшими.

Но «Реал» нельзя считать лучшим, если учитывать хотя бы титулы в чемпионатах страны. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» выиграли национальный чемпионат по шесть-семь раз. «Реал» выиграл Ла Лигу всего дважды.

Думаю, Солари и сам это понимает. Надеюсь, они поймут мои аргументы», — приводит слова Гвардиолы Goal.