Хосеп Гвардиола: «Реал» думает, что успехи трех последних лет дают им право считать себя лучшими - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 19:42Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

Хосеп Гвардиола: «Реал» думает, что успехи трех последних лет дают им право считать себя лучшими

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не включил «Реал» в список трех самых лучших клубов мира.

Позже наставник мадридского клуба Сантьяго Солари заявил, что список Гвардиолы («Барселона», «Бавария» и «Ювентус») был специально составлен без «Реала», чтобы вызвать реакцию любителей «сливочных».

«Болельщики «Реала» сейчас недовольны мной, мне надо быть поосторожней в своих высказываниях. Они думают, что успехи трех последних лет дают им право считать себя лучшими.

Но «Реал» нельзя считать лучшим, если учитывать хотя бы титулы в чемпионатах страны. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» выиграли национальный чемпионат по шесть-семь раз. «Реал» выиграл Ла Лигу всего дважды.

Думаю, Солари и сам это понимает. Надеюсь, они поймут мои аргументы», — приводит слова Гвардиолы Goal.

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