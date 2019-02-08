«Зенит» обыграл «Сарпсборг» в контрольном матче в Испании - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 19:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» обыграл «Сарпсборг» в контрольном матче в Испании

«Зенит» проводит подготовку ко второй части сезона в Испании.

«Зенит» провел контрольный матч против норвежского «Сарпсборга». Игра закончилась минимальной победой российской команды со счетом 2:1.

В составе «Зенита» на 2-й минуте отличился Эльмир Набиуллин. Второй гол у сине-бело-голубых забил Эмилиано Ригони на 64-й минуте.

«Зенит» провел последний матч перед встречей с «Фенербахче» в Стамбуле в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится 12 февраля.

Аликанте, Испания
Товарищеский матч

«Зенит» – «Сарпсборг-08» (Норвегия) – 2:1 (1:0)

Голы «Зенита»: 1:0 – Набиуллин (2), 2:0 – Ригони (64).

«Зенит» (1-й тайм): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин, Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио, Дриусси, Дзюба.

«Зенит» (2-й тайм): Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Анюков, Воробьев, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный, Ригони.

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