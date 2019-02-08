Тимур Жамалетдинов: Неприятно, что меня представили, как врага ЦСКА и России

Футбол 08 февраля 2019 21:13 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов накануне в интервью польскому изданию рассказал о плохом отношении к нему со стороны экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

Жамалетдинов сообщил, что его слова исказили.

«Я не ожидал такой реакции на мое интервью. Неприятно, что меня представили, как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего – это 100%. Вот меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича тоже бред. Это был лишь сарказм, что я обрадовался окончанию их карьеры. Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моем месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, все было не так, как преподнесли», - приводит слова Жамалетдинова «Чемпионат».

Напомним, 21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. Жамалетдинов в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативных передачи.