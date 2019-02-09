Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» на выезде разгромил «Майнц»

Футбол 09 февраля 2019 00:37 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Германии «Байер» на выезде разгромил «Майнц» со счетом 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Юлиан Брандт (30-я, 64-я минуты) и по разу отличились Венделл (5), Кай Хавец (19) и Карим Беллараби (43), а у хозяев поля единственный мяч забил Робин Куайсон (9).

«Байер» одержал третью победу кряду в бундеслиге и с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Майн» расположился на 11-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре «львы» 17 февраля примут «Фортуну», а «карнавальники» днем ранее на выезде сыграют с «Вольфсбургом».

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.